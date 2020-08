Lista della Lega, Tomaello punta agli 8-10 candidati in Consiglio comunale (Di sabato 8 agosto 2020) Chi ama Venezia non può odiarci, perché le radici della Lega sono in laguna - dice Fontana - C'è il leone nel simbolo e c'è un evangeLista: sono la nostra identità: qualcuno punta ad attaccarla e ... Leggi su veneziatoday

Lista della Lega, Tomaello punta agli 8-10 candidati in Consiglio comunale VeneziaToday Maurizio Sarri esonerato: siete d'accordo con la scelta della Juventus?

La Juventus ha scelto di cambiare guida tecnica e di esonerare Maurizio Sarri all'indomani della eliminazione in Champions League ad opera del Lione agli ottavi di finale. Fatale il flop europeo ma an ...

MONTORIO, FABIO ALTITONANTE SI CANDIDA A SINDACO CON UNA LISTA VICINA AL CENTRODESTRA: “UN ATTO D’AMORE PER IL MIO COMUNE”

C'è un altro candidato a Sindaco a Montorio. Si tratta di Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, di Montorio al Vomano che scende in campo alle elezioni amministrative ...

