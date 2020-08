Juventus, Danilo: «Ci batteremo per la Champions. Grazie Sarri» (Di sabato 8 agosto 2020) Danilo ha commentato la prima stagione con la maglia della Juventus: le dichiarazioni del terzino bianconero Il giorno dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, Danilo ha commentato la sua prima stagione con la maglia della Juventus. «Si conclude il mio primo anno in bianconero. A livello personale, è stato un enorme cambiamento e ogni cambiamento richiede adattamento e apprendimento. Ho imparato, per esempio, che chi indossa questi colori ha la responsabilità di lottare per tutti gli obiettivi e tutti i trofei. Li volevamo tutti e tre, ne abbiamo vinto uno. Siamo pienamente consapevoli che la Champions è il grande obiettivo della Juventus e ci batteremo di nuovo per questo trofeo. Non dobbiamo però ... Leggi su calcionews24

