Juve, Ronaldo: 'Siamo i migliori'. Silenzio su Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Parla Ronaldo. Il portoghese posta su Instagram e fa un bilancio della stagione, conclusa con la vittoria della Serie A, l'eliminazione dalla Champions e l'esonero di Sarri. Parole importanti verso i ... Leggi su gazzetta

capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - SkySport : RONALDO sterza e va sul sinistro? 'Rete! Rete! Gol meraviglioso'? ? Al 60' sinistro di Ronaldo dalla distanza: Lope… - Gazzetta_it : #Juventus, non basta super #Ronaldo. #Champions stregata, #Lione ai quarti. E ora cosa succede a #Sarri? #ucl… - skillandbet : ?? Pirlo nuovo allenatore della Juventus ?? #JuveLione #JuventusLione #Juve #JUVLIO #JuventusOL #JuveOL #Lyon #Lione… - Mariano_Amelio : @Corriere oh Jesus!?? 1 se l'anno prossimo non vince la Champions Ronaldo caccerà anche Pirlo? 2 Juve è quotata in… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ronaldo La Juve chieda scusa a Ronaldo, che ha il dubbio di aver buttato via due anni Calciomercato.com Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus

TORINO. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. La scelta del club bianconero arriva dopo un incontro in sede tra l’ex giocatore bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23, ...

Juve, ecco Ronaldo: "Riflettiamo a ripartiamo, ci vediamo presto!"

C'era grande attesa in casa Juve per le parole di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione in Champions League e le tante indiscrezioni che hanno cominciato a prendere corpo in giornata, complici anche l ...

TORINO. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. La scelta del club bianconero arriva dopo un incontro in sede tra l’ex giocatore bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23, ...C'era grande attesa in casa Juve per le parole di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione in Champions League e le tante indiscrezioni che hanno cominciato a prendere corpo in giornata, complici anche l ...