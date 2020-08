Juve, quanto costa l’esonero di Sarri: le cifre (Di sabato 8 agosto 2020) quanto costa l’esonero di Sarri? Ora infatti è ufficiale: la Juventus ha scelto di esonerare il tecnico toscano, dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Lione. Il 2-1 dello Stadium non è bastato per ribaltare il ko per 1-0 all’andata: dopo l’eliminazione ai quarti un anno fa, la Juventus esce così dall’Europa agli ottavi … L'articolo Juve, quanto costa l’esonero di Sarri: le cifre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Juve: sondati #Inzaghi e #Pochettino ?? Sempre più in bilico la posizione di #Sarri. Primi co… - forumJuventus : Pjanic post #JuveLione: 'La Juve deve ambire a molto di più di quanto visto stasera' ??? - juventusfc : Quanto è bella la nuova maglia home! ?? Disponibile ora ? - pccpla : RT @CalcioFinanza: Juve, quanto costa l’esonero di Sarri: le cifre - Deborah_Juve : RT @lorepregliasco: Comunque se la Serie A è così scarsa ed è così facile vincere lo scudetto, pensate quanto bisogna essere scarsi per non… -