Juve, l'addio alla Champions pesa sul bilancio: quanto valevano i quarti (Di sabato 8 agosto 2020) Oltre al danno sportivo, si aggiunge la beffa economica. A causa dell'uscita anticipata dalla Champions League, la Juventus chiude con un bilancio in rosso Leggi su 90min

AlfredoPedulla : #Paratici: nessun riscontro, per ora, su un addio alla #Juve. Valutazioni ancora in corso, ma nessuna decisione l - GoalItalia : ?? Rivoluzione Juve: via anche Paratici? ?? - LaStampa : L'eliminazione in Champions accelera il processo di addio al tecnico toscano. I bianconeri pensano anche a Simone I… - NVitelli : Il problema non è #SimoneInzaghi alla Juve, perché se una squadra forte e solida ti chiama, ci sta che uno vada; il… - junews24com : Pjanic, è tempo dei saluti: «Le strade oggi si dividono. Juve per sempre nel mio cuore» - -