Infermiera 26enne perde la gamba per un tumore: 'Ho ignorato il dolore per concentrarmi sui pazienti malati di covid' (Di sabato 8 agosto 2020) Era così impegnata a curare i suoi pazienti che ha trascurato i sintomi della sua malattia. Sette Buenaventura, Infermiera 26enne del Salford Royal Hospital, in Inghilterra, ha subito l 'amputazione ... Leggi su leggo

in foto: Fonte: BBC/Facebook. Era talmente impegnata a curare i suoi pazienti durante l'emergenza Coronavirus che aveva deciso di ignorare quel dolore alla gamba che l'affliggeva da settimane. Ma quan ...

Sette Buenaventura, 26 anni, di Eccles, Greater Manchester, stava facendo turni di 12 ore quando si è resa conto di sentire pulsare il suo polpaccio destro, sintomo di un terribile male che ha ignorat ...

