GF Vip, Elettra Lamborghini o Antonella Elia al posto di Wanda (Di sabato 8 agosto 2020) Sembra essere un’estate particolarmente intensa per Alfonso Signorini, impegnato nella preparazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda il prossimo autunno dopo il grande successo della passata stagione. Se Pupo è stato confermato come spalla del direttore di Chi, in seguito al riscontro positivo dello scorso anno, sembrerebbe essere in forse invece Wanda Nara come compagna di avventure del cantante. Una notizia che non è stata però né confermata né smentita, almeno per il momento, ma che ha inevitabilmente scatenato i rumours. Le indiscrezioni, nello specifico, vorrebbero in lizza Elettra Lamborghini per il posto lasciato vuoto dalla Nara. Un grande passo per la Lamborghini, sempre in cima alle classifiche con le sue hit ... Leggi su dilei

