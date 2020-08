FVG, un’estate di cultura tra borghi da scoprire… (Di sabato 8 agosto 2020) Alla ricerca del tempo perduto, tra gli orologi di Pesariis in Val Pesarina e dei libri antichi a San Daniele del Friuli. Sono solo alcune delle località simbolo della regione che si potranno visitare in compagnia delle guide turistiche: dalle cime sino al mare, il Friuli Venezia Giulia regala numerose occasioni per conoscere la cultura e le tradizioni del territorio. Basta raggiungere Pesariis, magico borgo della Carnia in cui il tempo sembra essersi fermato, se non fosse per le decine e decine di esemplari di orologi che caratterizzano e “decorano” la località: da quelli ad acqua, alle meridiane, agli orologi a palette e astronomici . Tre secoli di storia sono raccolti, infatti, all’interno del Museo dell’orologeria, dove le guide ripercorreranno le principali tappe della storia della produzione di orologi pesarini da fine ... Leggi su udine20

FAI_FVG : RT @DiscoverTrieste: Perdersi tra le viuzze e gli angoli nascosti a caccia di botteghe artigiane e negozietti vintage per poi ritrovarsi da… - EnSerenissima : MASTERCLASS PIANOFORTE E MUSICA DA CAMERA - Sacile Estate Musicale '20 Brevi frammenti della masterclass del XXIV F… - EnSerenissima : MASTERCLASS ARCHI - Sacile Estate Musicale '20 Brevi frammenti della masterclass del XXIV FVG International Music M… -

Ultime Notizie dalla rete : FVG un’estate Boris Pahor: «Cento anni fa vidi i fascisti bruciare la Casa della Cultura slovena. Il Colle mi ha commosso» Corriere della Sera