Frosinone-Pordenone domani in tv: canale, orario e diretta streaming andata semifinale playoff Serie B (Di sabato 8 agosto 2020) Frosinone-Pordenone sarà visibile domani in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Tutto pronto allo stadio Stirpe per questa sfida tra i ciociari, dalle grandi ambizioni promozione ma che per due volte in pochi giorni hanno rischiato di restare un altro anno in cadetteria e i ramarri che stanno invece stupendo sempre di più e passerebbero con due pareggi. Calcio d’inizio alle ore 21 di domenica 9 agosto, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

