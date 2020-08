Formula 1, Vettel non dà speranze alla Ferrari: “sembra di sbattere contro un muro, domani non faremo punti” (Di sabato 8 agosto 2020) Un dodicesimo posto impietoso, che conferma le difficoltà di Sebastian Vettel in questa prima parte di stagione al volante della Ferrari. Il tedesco non riesce a tenere i ritmi nemmeno del proprio compagno di squadra, comunque qualificatosi per la Q3 oggi e finito all’ottavo posto. Bryn Lennon/Getty ImagesUna situazione terribile per il quattro volte campione del mondo, apparso sfiduciato ai microfoni di Sky Sport nel post-Qualifiche: “abbiamo provato tante cose, devo fare i complimenti al mio gruppo di ingegneri perché hanno lavorato sodo. Mi son sentito un pochino meglio in macchina oggi, però guardando il cronometro non si vede la differenza. Sembra che andiamo contro un muro, io pensavo che i miei giri fossero positivi invece non è stato così, pensavo che ci fosse ... Leggi su sportfair

