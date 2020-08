Fingono incidente stradale, poi aggrediscono e rapinano benzinaio: malviventi in fuga con 7mila euro (Di sabato 8 agosto 2020) Aggredito e rapinato mentre andava in banca per depositare l'incasso della giornata. Brutta avventura per il titolare di un distributore di carburante in via Tratturo Camporeale, alla periferia di ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Fingono incidente Napoli, fingono un incidente stradale per coprire l'infortunio sul lavoro. Denunciati imprenditore, medico e testimone La Stampa "Purtroppo l'ho investito", invece era un incidente sul lavoro

Hanno tentato di nascondere un infortunio sul lavoro inventando un incidente stradale. Gli ideatori del piano sono un imprenditore edile di 40 anni, insieme con lo zio medico 68enne e un parente di 47 ...

Napoli, fingono un incidente stradale per coprire l'infortunio sul lavoro. Denunciati imprenditore, medico e testimone

NAPOLI. La vita umana non vale nulla per imprenditori e professionisti senza scrupoli. Lo dimostra una vicenda di queste ore nel napoletano, a Somma Vesuviana, dove il 6 agosto un imprenditore edile d ...

Hanno tentato di nascondere un infortunio sul lavoro inventando un incidente stradale. Gli ideatori del piano sono un imprenditore edile di 40 anni, insieme con lo zio medico 68enne e un parente di 47 ...