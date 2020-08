Dzeko indica la strada: lo sfogo di Duisburg è un monito per la prossima stagione (Di sabato 8 agosto 2020) Uno sfogo durissimo. Pesante. Di chi non ha digerito la sconfitta con il Siviglia e la conseguente eliminazione dall’EuropaLeague della sua Roma. Edin Dzeko è il capitano della società capitolina. Il centravanti della squadra. L’uomo con maggiore esperienza, che si carica la squadra sulle spalle. La voce del bosniaco rimbomba nello spogliatoio, prova a responsabilizzare i giovani e a indicare la strada per il futuro. L’atteggiamento visto nella gara con gli spagnoli è lungi dal pensiero e dal modus operandi di Dzeko. L’attaccante di Sarajevo era ad un passo dall’Inter: poteva vestire nerazzurro e accettare la corte di Antonio Conte. Dzeko, però, é troppo legato a Roma e alla squadra giallorossa, al punto da rinnovare ... Leggi su alfredopedulla

Dzeko resta al centro della Roma: per il club non è in vendita

La società ha fatto sapere che il numero 9 non è in vendita. Il contratto da 7,5 milioni a stagione non sarà un problema, nonostante la qualificazione in Champions sia legata alla speranza di vincere ...

