Due ragazze investite a Napoli: una quindicenne è morta e l'amica è ferita

AGI - Una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada nel centro di Napoli, assieme a un'amica di 14 anni che è rimasta ferita. Alla guida dell'auto, una Smart, c'era un ventunenne. L'incidente è accaduto intorno alle 2 della scorsa notte in piazza a Carlo III. Le due ragazze stavano tornando a casa quando la Smart le ha travolte mentre superavano la carreggiata verso il marciapiede. Il ragazzo è sotto shock ed è stato sottoposto a prelievi ematici per verificare se fosse alla guida in condizioni di ubriachezza o sotto gli effetti della droga.

Ultime Notizie dalla rete : Due ragazze Napoli: due ragazze investite da una Smart in piazza Carlo III. Muore una 15enne, ferita... Il Mattino Padova, festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive al coronavirus. Decine in isolamento

Due 18enni padovane sono tornate dal viaggio della maturità positive al coronavirus. E ora tutti i ragazzi che hanno partecipato alla vacanza verranno sottoposti a tampone. Termina in modo decisamente ...

