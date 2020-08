CSM: approvata la nuova riforma meritocratica per la Magistratura (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri approva la riforma sui criteri di assegnazione degli incarichi. Il ministro Bonafede è soddisfatto del nuovo impegno La riforma Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha spiegato nei dettagli la riforma del CSM, che prevede norme mirate “a superare logiche sparitorie e a definire i confini tra Magistratura e politica“. La riforma, infatti, tenta di rifondare il sistema di governo della Magistratura. Il ministro Bonafede ha così spiegato che: “Il magistrato che entra in politica, una volta eletto perde il requisito di terzietà necessario per svolgere funzioni di magistrato“. Bonafede ha poi aggiunto: “Chi viene eletto non potrà più tornare a vita alla Magistratura“. In ... Leggi su zon

