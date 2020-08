Coronavirus, i dati – Tornano a calare i nuovi contagi: +347 in 24 ore. 13 morti. Superati i 250mila casi dall’inizio della pandemia (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo l’aumento costante di casi registrato negli ultimi giorni, Tornano a calare i contagi da Coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore sono 347 le persone risultate positive, mentre 13 sono decedute. Diminuisce però anche il numero di tamponi effettuati: 53.298 contro i 59.196 di ieri. Il totale degli infetti da Covid-19 in Italia dall’inizio della pandemia supera quota 250mila, mentre i morti arrivano a 35.203. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, attualmente sono ricoverati con sintomi 771 pazienti. 43, invece, si trovano in terapia intensiva (ieri erano 42). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono 12.139. Solo due Regioni possono dirsi a “zero ... Leggi su ilfattoquotidiano

