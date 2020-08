Chi è Maya, la 15enne travolta e uccisa da un’auto: “Ti vorrò bene oltre la morte” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Maya, quindici anni e la passione per la danza, i video su tik tok con le amiche, la scuola e le uscite la sera nel weekend tra Mergellina e il Vomero. Una ragazza qualunque che, ieri notte, si è trovata probabilmente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una serata estiva come tante, si è preparata per uscire, ha salutato la mamma e il papà prima di scendere, incontrato le amiche e, dopo qualche ora passata tra le strade di Napoli era pronta a tornare a casa con un’amica di 14 anni. Poi un rumore sordo a piazza Carlo III, il rumore di un’auto, una Smart Forfour che la investe togliendole la vita. Alla guida un ragazzo di appena 21anni che, in preda al panico e allo shock, si è accostato immediatamente e scendendo dalla macchina ha sperato con tutto se stesso che il peggio non fosse ... Leggi su anteprima24

Eroscultura : La storia di una donna, Maya, a tratti autobiografica, a tratti romanzata, ma sempre vicina alla realtà. Una donna,… - Veronica_Maya : RT @RespSocialeRai: Qui - RespSocialeRai : Qui - CassandraBrave2 : Anno Tempesta. (calendar maya) Trump sparisce. Io spero torni. Cmq Trump se ne va. Chi ha orecchi per intendere... - universo_577 : Buonasera lei chi e? Maya Non me ne frega un cazzo mangi aria la bilancia non mente per qualsiasi cosa mi chiami al… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Maya Chi è Maya, la 15enne travolta e uccisa da un'auto: "Ti vorrò bene oltre la morte” anteprima24.it Napoli, ragazza investita e uccisa. La passione di Maya era il calcio: «Dedicami un gol

La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III aveva festeggiato da poco i suoi 15 anni, compiuti il 28 maggio e trascorsi con le sue migliori amiche. Un gruppetto affiatato di compagne con le qual ...

Il trolley è fermo, noi no

Quando un aereo attraversa il cielo, oggi è quasi una notizia. Anche il cielo è tornato silenzioso per il virus, che ha chiuso le rotte dei nostri viaggi, delle attraversate dell’oceano e dei continen ...

La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III aveva festeggiato da poco i suoi 15 anni, compiuti il 28 maggio e trascorsi con le sue migliori amiche. Un gruppetto affiatato di compagne con le qual ...Quando un aereo attraversa il cielo, oggi è quasi una notizia. Anche il cielo è tornato silenzioso per il virus, che ha chiuso le rotte dei nostri viaggi, delle attraversate dell’oceano e dei continen ...