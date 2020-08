Ben Affleck dirigerà The Big Goodbye, il film sulla realizzazione di Chinatown (Di sabato 8 agosto 2020) Ben Affleck, dopo circa 4 anni, tornerà dietro la macchina da presa in un nuovo film. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attore dirigerà The Big Goodbye, un progetto prodotto da Paramount. Affleck si occuperà anche della sceneggiatura e della produzione. Tratto dal romanzo scritto da Sam Wasson, The Big Goodbye racconterà i retroscena della realizzazione del film Chinatown. Il cult del 1974 è stato diretto da Roman Polański e il protagonista è interpretato da Jack Nicholson (attore conosciuto anche per Shining). Ben Affleck è principalmente conosciuto come attore, grazie a pellicole come Batman v Superman: Dawn Of Justice, Justice League, Daredevil e Fahrenheit 9/11. Il ... Leggi su optimagazine

Think_movies : “The Big Goodbye”: Ben Affleck scriverà e dirigerà il film sul dietro le quinte del celebre classico di Roma Polans… - 3cinematographe : #BenAffleck adatterà il libro di Sam Wasson The Big Goodbye: #Chinatown and the Last Years of Hollywood, sulla real… - LongTakeIt : #BenAffleck dirigerà un film sulla realizzazione di #Chinatown di #RomanPolanski: - stellifernox : Forse è un po' ridicola questa storia di Ben Affleck bannato dalla première di #NoTimeToDie perché secondo i produt… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ben Affleck torna alla regia: svelato il prossimo film scritto e diretto dall’ex interprete di Batman… -