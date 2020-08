Barcellona-Napoli, Setien: “Vittoria non facile, abbiamo grande entusiasmo” (Di sabato 8 agosto 2020) “Questo era quello che stavamo cercando, dovevamo fare questo primo passo. Attendiamo il resto delle partite con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo affrontato questa”. Quique Setien si gode il 3-1 sul Napoli che regala al suo Barcellona il pass per i quarti di Champions alla Final Eight di Lisbona. “La squadra è stata brava e si è meritata la vittoria – sottolinea il tecnico dei blaugrana – Non era facile vincere contro il Napoli che è una delle migliori squadre d’Italia. abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo hanno guadagnato spazio, ma non hanno generato grandi pericoli per la nostra porta”. Leggi su sportface

NetflixIT : A poche ore da Barcellona-Napoli, ‘O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere. - annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - DiMarzio : E' successo prima di #BarcellonaNapoli. Disavventura per #Arthur - BeppeMarottaMa1 : RT @milanista81: L'analisi di Barcellona Napoli durata 30''. Canale 5 o tutto Juve? - DamianoMi : RT @Ruttosporc: Su Sky Sport Uno tra 45 minuti il Napoli gioca un importantissimo ottavo di finale contro il Barcellona. Ovviamente si par… -