Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del match (Di sabato 8 agosto 2020) Il “San Paolo” ospita Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le probabili formazioni della partita Al “San Paolo” si apre il sipario per Barcellona-Napoli, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre ripartono dall’1-1 dell’andata, con i catalani con un solo risultato a disposizione, la vittoria (oltre lo 0-0 e l-1-1 valido per i supplementari). Gattuso deve fare i conti con il problema muscolare di Insigne, il capitano dei partenopei ha fatto progressi e potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il Barcellona non perde in casa da 35 gare di fila, dallo 0-3 contro il Bayern Monaco campione del 2013. I padroni di casa sono orfani di Busquets, faro del ... Leggi su zon

