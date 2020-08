Atalanta, Gosens: “Noi siamo una squadra mentre il Psg…” (Di sabato 8 agosto 2020) Non sarà una gara facile quella che vedrà l'Atalanta affrontare il Paris Saint-Germain in Champions League, ma Robin Gosens, esterno della Dea, ha massima fiducia e si proietta al match di mercoledì sera. Parlando a Sportweek, l'esterno nerazzurro ha commentato i temi caldi della sfida ed in generale della stagione della squadra di Bergamo.Gosens: "Noi siamo squadra mentre il Psg..."caption id="attachment 981421" align="alignnone" width="698" Gosens (getty images)/caption"Contro il Psg abbiamo un doppio vantaggio", ha detto senza problemi Gosens. " Il primo è il ritmo partita: in Italia il campionato è ricominciato e finito, in Francia no. Loro, a parte la finale della Coppa nazionale, non giocano da ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Atalanta, Gosens: 'Noi siamo una squadra mentre il Psg...' - - m_moscara : @masolinismo Tutto merito di gosens che è talmente grosso che quando si sono scontrati in atalanta-Inter lo ha distrutto - Julio_Arnes : Fonte mia certissima: la Juventus ha scelto Gasperini. 3 milioni annui a lui, indennizzo all'Atalanta. Si tratta an… - Dondolino72 : RT @lUltimoUomo: «Il privilegio di giocare nell’Atalanta consiste nel sapere che mettendo la palla a centro area o sul secondo palo un comp… - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: «Il privilegio di giocare nell’Atalanta consiste nel sapere che mettendo la palla a centro area o sul secondo palo un comp… -