Addio trasgressione: i rapper s’arrendono al pandemicamente corretto (Di sabato 8 agosto 2020) J-Ax come Roberto Speranza. Direte voi, cosa avranno mai in comune due uomini così diversi, il primo rapper fin da giovanissimo, appassionato di tatuaggi e di canne, il secondo invece abituato a destreggiarsi tra i palazzi del potere ormai da diversi anni? Ma ovvio, gli appelli ai giovani ad adeguarsi alla nuova frontiera del politicamente corretto, a indossare tutti la mascherina, a non fare come quel negazionista di Matteo Salvini. Ma J Ax non è certo il primo a difendere il “nuovo ordine terapeutico” nel campo musicale: pensiamo a quello che probabilmente è il re del rap mondiale, Eminem. Che col suo ultimo singolo, oltre a difendere ovviamente i manifestanti Black lives matter e ad attaccare le forze dell’ordine, ha preso di mira gli americani che non indossano i Dpi, pensando ovviamente al loro fomentatore, ... Leggi su nicolaporro

