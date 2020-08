Vercelli, ladro precipita dal secondo piano: morto (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Un trentenne è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo di Santhià , Vercelli,, nel quale si era intrufolato assieme a un complice per svaligiare un alloggio. All'arrivo dei ... Leggi su tgcom24.mediaset

E' successo a Santhià in provincia di Vercelli. Il ladro si era intrufolato in un appartamento disabitato a causa delle ferie. Il suo complice è riuscito a sfuggire ai Carabinieri Condividi 07 agosto ...Un tentativo di furto finito in tragedia. A Santhià, in provincia di Vercelli, un trentenne è morto nella notte cadendo da un palazzo dove si era intrufolato con un complice per svaligiare un alloggio ...