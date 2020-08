Treviso in ginocchio, 244 positivi nella caserma, Zaia: “Strutture fuori dalla realtà” (Di venerdì 7 agosto 2020) Un numero altissimi di nuovi contagi, all’interno della stessa struttura di Treviso. Il Governatore Zaia non ci sta e sbotta contro i centri Luca Zaia (Fonte foto: Getty Images)244 nuovi positivi al Coronavirus, tutti, nella stessa struttura e quindi in recente contatto tra loro. Su un totale di 309 tamponi, questo il numero di positivi, con 11 che risultano essere operatori. Tutto il resto, migranti. Parliamo dell’ex caserma di Treviso, una delle strutture, che non piacciono al Governatore del Veneto, Luca Zaia. Il Presidente della Regione, infatti alza la voce: “Strutture come i centri di accoglienza di Jesolo e dell’ex caserma Serena di Casier non soltanto sono ... Leggi su chenews

Una caduta di tutte le componenti produttive, segna l’impatto più acuto che la pandemia da coronavirus lascia nei conti dell’industria di Padova e Treviso. Nel secondo trimestre 2020, come era prevedi ...

Mattia Silvestrin ha lanciato con alcuni colleghi Investinit, veicolo d’investimento «Cerchiamo risorse per dare un futuro alle società messe in ginocchio dalla crisi» Non è una semplice startup, ma q ...

