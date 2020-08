Ti ricordi… il più grande rimpianto dell’Inter: Roberto Carlos. Per Hodgson non sapeva fare le diagonali, Capello trovò la facile soluzione (Di venerdì 7 agosto 2020) “Bastava dirglielo”. 1996, Madrid: così, con due semplici parole, viene liquidato un equivoco tattico che per tutto l’anno precedente aveva tenuto banco a qualche centinaia di chilometri di distanza, nella Milano nerazzurra. Poco più di un anno prima, estate 1995: Massimo Moratti è diventato da qualche mese presidente dell’Inter, rilevando la società da Ernesto Pellegrini. Sogna in grande e dopo aver confermato Ottavio Bianchi in panchina si dedica alla sua prima campagna acquisti: arriva il puntero argentino Rambert e con lui Zanetti, Benny Carbone dal Napoli, Paul Ince dallo United, Ganz dall’Atalanta, la giovane promessa Fresi dalla Salernitana e poi per 10 miliardi un terzino brasiliano che già aveva adocchiato Pellegrini anni prima, Roberto Carlos dal Palmeiras. Ma a ... Leggi su ilfattoquotidiano

