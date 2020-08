Temptation Island tornerà a settembre. Ecco le novità della nuova edizione (Di venerdì 7 agosto 2020) Temptation Island tornerà a settembre L’ultima edizione del programma delle tentazioni ha riscosso un enorme successo. Attualmente i fan stanno seguendo con attenzione le storie dei protagonisti sui social. Valeria, per esempio, ha detto di voler voltare pagina nell’ultima puntata mentre Ciavy ha capito di amarla. Qualche settimana fa sono stati visti insieme in una località balneare. Ragion per cui molti pensano che abbiano recitato un copione. A prescindere da tutto hanno tenuto col fiato sospeso gli italiani, i quali a breve potranno appassionarsi alle vicende delle nuove coppie. Secondo fonti attendibili Temptation Island tornerà a settembre. Una delle tante novità è inerente alla conduzione. Non ci sarà Filippo ... Leggi su kontrokultura

HuffPostItalia : Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - aulinAtTheMoon : Riesco a conciliare senza problemi la necessità storica del comunismo con la visione di Temptation Island e altri p… - Athena79987849 : RT @MauroLeonardi3: Innamorarsi non è né bene né male, succede: invece non succede di amare. E nel momento stesso in cui sono fedele perché… -