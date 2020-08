Steatoepatite non alcolica, stop a elafibranor (Di venerdì 7 agosto 2020) Steatoepatite non alcolica, si interrompe il percorso dello studio di fase 3 RESOLVE-IT su elafibranor. Difficile la ricerca di un farmaco efficace Non è impresa semplice trovare un farmaco che agisca sulla Steatoepatite non alcolica (NASH); questa volta le notizie negative arrivano da elafibranor. In seguito a dati provvisori negativi sulla NASH e la fibrosi, GENFIT, azienda… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

