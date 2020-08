Sarri è il primo “pacco” che Napoli è riuscito a rifilare ai Savoia (Di venerdì 7 agosto 2020) Va detta una cosa: Sarri è il primo pacco che Napoli è riuscita a rifilare ai Savoia. Gli anti-risorgimentali – di cui Napoli è zeppa – possono festeggiare. Sono gli stessi, ovviamente, che avevano visto in Sarri il condottiero che avrebbe liberato Napoli e il Mezzogiorno dalle angherie del Nord. Insomma uno sciocchezzaio senza precedenti. Un frullato di ignoranza, misticismo, scaramanzia. Ben confezionato, però, avrebbe detto il povero Gianrico Tedeschi. Andrea Agnelli ha abboccato. Perché ha abboccato lui. È facile dire che ha delegato a Paratici e Nedved. Passerà alla storia come l’uomo che ha licenziato Allegri per prendere Sarri. Un po’ come l’Inter che ... Leggi su ilnapolista

