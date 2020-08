Salvini: “I membri del Governo dovrebbero essere arrestati, non hanno chiuso zona rossa” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio in Toscana con la candidata del centrodestra alla Regione, Susanna Ceccardi, è tornato a parlare di ciò che è accaduto nel mesi del lockdown: “hanno desecretato il verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 3 marzo che aveva detto di chiudere la Val Seriana e di non chiudere il resto d’Italia. Il Governo non ha chiuso la zona rossa, ma ha sigillato tutto il resto d’Italia. Se fosse così dovrebbero essere arrestati. Non faccio la zona rossa in val Seriana e chiudo in casa gli italiani dove non c’è problema: al Nord hanno fatto i morti, al Sud hanno creato una crisi ... Leggi su sportface

Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio in Toscana con la candidata del centrodestra alla Regione, Susanna Ceccardi, è tornato a parlare di ciò che è accaduto nel mesi del lockdown: “ ...

Roma, 7 ago. (askanews) - "Il leader dell'opposizione di un Paese democratico come il nostro, quello che lo scorso anno, in bermuda, pretendeva pieni poteri e evocava le piazze, oggi chiede l'arresto ...

