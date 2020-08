Salvini a Macerata: piazza piena o piazza vuota? (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel video che vedete qui sopra potete ammirare la folla oceanica che ha accolto ieri Matteo Salvini in quel di Macerata, seconda soltanto al Freddie Mercury Tribute nel momento dell’apertura dei Metallica. “Ho intravisto un sondaggio bello, noi non abbiamo soldi per farli, ma ho sbirciato. Ho visto il centrodestra in grande vantaggio e Lega primo partito nelle Marche”, ha annunciato il Capitano. Tanta gente Mattè…’na cifra! pic.twitter.com/i2rAQZlmqf — federica #facciamorete (@federicamarinc) August 6, 2020 Nella foto qui sopra invece vedete una foto pubblicata su Twitter da una prospettiva un po’ diversa da quella scelta dal Capitano sul palco e, come dire, anche molto sorprendente per il risultato finale: la folla non sembra proprio così oceanica, anzi, e il successone annunciato anche dai ... Leggi su nextquotidiano

