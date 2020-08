Roma, si cerca un nuovo ds: smentita Pradè, c'è interesse per Rangnick (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 agosto 2020- Dopo una lunghissima trattativa James Pallotta ha trovato l'accordo con Dan Fredkin : ilo Leggi su quotidiano

Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: ???? ??URGENTE ! TROVATA STAMATTINA DA UNA SIGNORA CHE NON PUÒ TENERLA , PERCHÉ HA GIA TRE GATTI , UNO MALATO , E GLI ALTRI… - original_igi : @nzingaretti a #roma lo #spallanzani cerca volontari, è il modo migliore per dimostrare che tutti i tuoi detrattori sono in torto. Offriti. - Mirco70995444 : RT @melaincontri: CHIAMAMI E VIENI SUBITO!!! ROMA ?? ?? ECUADORIANA PER LA PRIMA VOLTA info: - melaincontri : CHIAMAMI E VIENI SUBITO!!! ROMA ?? ?? ECUADORIANA PER LA PRIMA VOLTA info: - LKaganovich2970 : RT @sicampeggia: @SaluteLazio Mi permetto di integrare il vostro comunicato: non sia mai che la schiera di volontari non trovi i giusti rif… -