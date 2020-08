Roma, ‘Corriere della Sera’: a sorpresa spunta il nome di Rangnick per il ruolo di ds (Di venerdì 7 agosto 2020) La Roma ha appena effettuato il passaggio di proprietà al’imprenditore statunitense Dan Friedkin, ma è già al lavoro per l’immediato futuro. Il ‘Corriere della Sera’, infatti, ha riportato una clamorosa indiscrezione che vorrebbe Ralf Rangnick nel mirino dei giallorossi per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Il tedesco è stato accostato al Milan per molti mesi e ora, a sorpresa, potrebbe arrivare in Italia, ma con una destinazione diverso rispetto a Milanello e Casa Milan. La Roma, dopo l’addio burrascoso con Gianluca Petrachi, vuole puntare su un nome di grosso calibro, in modo tale da rilanciarsi velocemente in Serie A e in Europa. Leggi su sportface

