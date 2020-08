Roma, col passaggio a Friedkin possibile uscita dalla Borsa (Di venerdì 7 agosto 2020) La Roma potrebbe uscire presto dalla Borsa. A ipotizzarlo è la stessa società capitolina in un comunicato che segue quello legato all’ufficialità della buona riuscita della trattativa per la cessione della società da Pallotta a Friedkin. In una nota congiunta si spiega come la decisione di uscire dalla Borsa possa essere presa per “fornire, anche a seguito di contatti preliminari con la Consob, ulteriori informazioni. Le parti intendono precisare che: il prezzo da pagare per l’86.6% del capitale del club e’ pari a 63.414.047 euro, per le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da AS Roma SPV e’ pari a 8.486.933 euro, per i finanziamenti-Soci in favore del club, ... Leggi su sportface

