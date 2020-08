RILEGGI LIVE - Gattuso: "Scaleremo l'Everest, sarà dura! Insigne in campo solo se al 100%", Ospina: "Siamo in crescita! Su Messi..." (Di venerdì 7 agosto 2020) Cinque mesi e mezzo dopo la partita d'andata, gli azzurri sfideranno il Barcellona al Camp Nou. Si riparte dall'1-1 del San Paolo, servirà una vittoria o un pareggio con almeno due gol per compiere un'impresa storica. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Gattuso: 'Scaleremo l'Everest, sarà dura! Insigne in campo solo se al 100%', Ospina: 'Siamo in cres… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Setien: 'Napoli migliorato tantissimo con Gattuso, altro che squadra difensiva! Può farci male'. Bus… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: RILEGGI LIVE - Napoli-Lazio 3-1 (9' Fabian, 22' Immobile, 54' Insigne, 92' Politano): gli azzurri chiudono il campionato c… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Napoli-Lazio 3-1 (9' Fabian, 22' Immobile, 54' Insigne, 92' Politano): gli azzurri chiudono il campi… -