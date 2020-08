Premio Amnesty Emergenti a H.E.R. con il brano “Il mondo non cambia mai” (Di venerdì 7 agosto 2020) È H.E.R., a vincere la 23esima edizione del Premio Amnesty International nella sezione Emergenti. La finale del contest premia le canzoni sui diritti umani si è svolta ieri sera a Rosolina Mare. Questo nella giornata conclusiva del festival “Voci per la libertà”. Protagonista della serata è stato anche Niccolò Fabi, che ha ricevuto il Premio Amnesty International per la sezione Big grazie alla canzone “Io sono l’altro”. Si intitola “Il mondo non cambia mai” il brano che ha portato alla vittoria H.E.R., un brano contro le discriminazioni, che lei, artista transgender, conosce bene, avendone subite molte in prima persona. “Il mio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

