Patto Civico: “Non accettiamo lezioni da Ucci e Martignetti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Patto Civico risponde al segretario cittadino e al presidente di Noi Campani, Gianfranco Ucci e Alfredo Martignetti, che nella giornata di ieri si erano scagliati contro la scelta di alcuni consiglieri per l’assenza nella prima fase del recente consiglio comunale. Di seguito il testo: “Siamo contenti che Gianfranco Ucci e Alfredo Martignetti, rispettivamente Segretario cittadino e Presidente del neo movimento “Noi Campani” , fondato all’occorrenza dal sindaco Clemente Mastella, si siano accorti della nostra motivata e convinta assenza durante il Consiglio comunale di una settimana fa. Fa specie ricevere lezioni da chi, come Ucci, alle Comunali del 2016, capeggiò una lista civica che si contrapponeva ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Patto Civico: 'Non accettiamo lezioni da Ucci e Martignetti' #Benevento - ottopagine : Assenti in consiglio, Noi Campani bacchetta Patto Civico #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Civico

NTR24

Dalle ore 5 alle 14 di sabato 8 vigerà il divieto di sosta in via Lago Grande, nel tratto compreso tra piazza Cutugno ed il numero civico 85/A, lungo il lato in adiacenza al Lago di Ganzirri. Il provv ...CASTELFRANCO – La campagna elettorale è entrata nel vivo a Castelfranco oltre alle foto di rito, i proclami e gli incontri pubblici (per la verità scarni con il rischio Covid) infuocano discussioni su ...