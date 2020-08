Parla Maria de Filippi e dice tutto sul tradimento di Stefano de Martino ai danni di Emma (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci siamo sempre chiesti come andarono all’epoca le cose. Di anni ne sono davvero passati ma le immagini di Stefano de Martino e Belen Rodriguez che ballano insieme ad Amici, mentre lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, sono negli occhi di tutti i fans del talent di Maria de Filippi. Oggi per la prima volta Parla Maria de Filippi e racconta come andarono le cose in quella occasione. Come scoprì che Stefano de Martino stava tradendo Emma, e come prese la notizia? Cosa decise di fare? Non potremo mai dimenticare l’interpretazione che Emma Marrone fece del brano Bella senz’anima, ci mese tutto quello che aveva dentro. Il dolore la ... Leggi su ultimenotizieflash

