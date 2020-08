Pallotta attacca Commisso: "Voleva la Roma, ma non l'ho mai voluto come socio" (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma - Botta e risposta tra presidenti americani . Tra James Pallotta e Rocco Commisso non scorre buon sangue, oggi i tifosi di Roma e Fiorentina se ne sono resi conto. Duro botta e risposta tra i due ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : #Pallotta attacca #Commisso: 'Voleva la #Roma, ma non l'ho mai voluto come socio' ?? - sportli26181512 : Pallotta attacca Commisso: 'Voleva la #Roma, ma non l'ho mai voluto come socio': Il presidente giallorosso risponde… - 4n1mo51t1som1n4 : @_dajedepunta_ Dimmi che nn la solita frecciata a chi prima difendeva Pallotta e ora lo attacca. -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta attacca Pallotta attacca Commisso: "Voleva la Roma, ma non l'ho mai voluto come socio" Corriere dello Sport PALLOTTA, Attacca Commisso: “Mai voluto alla Roma”

Citato da Rocco Commisso nel suo intervento odierno (LEGGI QUI tutte le sue parole), ecco che non tarda ad arrivare, via social, la risposta di Jim Pallotta, fresco ex presidente della Roma: "Dai Rocc ...

Pallotta attacca Commisso: "Voleva la Roma, ma non l'ho mai voluto come socio"

Roma, Pallotta risponde a Commisso: "Non l'ho mai voluto come socio" In serata è arrivata su Twitter la dira replica di Pallotta: "Dai Rocco, non puoi ancora essere sconvolto dal nostro incontro a New ...

Citato da Rocco Commisso nel suo intervento odierno (LEGGI QUI tutte le sue parole), ecco che non tarda ad arrivare, via social, la risposta di Jim Pallotta, fresco ex presidente della Roma: "Dai Rocc ...Roma, Pallotta risponde a Commisso: "Non l'ho mai voluto come socio" In serata è arrivata su Twitter la dira replica di Pallotta: "Dai Rocco, non puoi ancora essere sconvolto dal nostro incontro a New ...