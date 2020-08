"Nulla da offrirgli". La bomba di Maurizio Costanzo su Stefano De Martino e la De Filippi (Di venerdì 7 agosto 2020) Da ballerino a conduttore. Per Stefano De Martino, è stato sicuramente un anno importante con il meritato successo a Made in sud (su Rai2). Per De Martino niente Amici, dove è nato artisticamente. Per Maurizio Costanzo l'addio del ballerino napoletano ha un motivo. “Evidentemente lei (Maria De Filippi, ndr) non aveva Nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, dice Costanzo su Nuovo. E poi torna sull'argomento Belen Rodriguez, ex di Stefano De Martino. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di ... Leggi su liberoquotidiano

