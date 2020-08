Napoli, i tifosi credono all'impresa a Barcellona: «Gattuso ce la farà» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il super match di Champions con il Barcellona si avvicina ed i tifosi iniziano a suonare la carica. «Una partita che vale una stagione» dicono, «e che potrebbe chiudere l'anno... Leggi su ilmattino

Max_883 : RT @snorristorluson: Vorrei tranquillizzare i tifosi del Napoli. Anche se adesso non c'è più la possibilita che vincendo voi la Ucl, la LAZ… - ettoreb74 : @fauss77 @mgmaglie A proposito di feste e mascherine. Il 15 giugno Ranieri Guerra si scagliò ob torto collo contro… - Leonard66599427 : RT @snorristorluson: Vorrei tranquillizzare i tifosi del Napoli. Anche se adesso non c'è più la possibilita che vincendo voi la Ucl, la LAZ… - AntFra7 : @LGWsport Si si, in pieno lock down senza pubblico, con alcuni avversari che non avevano nulla da chiedere al final… - HeyAlessio : Ah Silvio @berlusconi, dì la verità. Perché hai comprato il Monza invece di un Bari, un Catania, una Reggina o un M… -