Napoli, Gattuso potrebbe recuperare Insigne per la sfida contro il Barcellona (Di venerdì 7 agosto 2020) Gennaro Gattuso potrebbe ritrovare Lorenzo Insigne per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Il capitano del Napoli, infortunatosi nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ha effettuato gli esami che hanno evidenziato il riassorbimento dell’edema osseo. Il tecnico ha provato Insigne nell’undici titolare che dovrebbe affrontare i catalani ed è quindi possibile che il miglioramento dal punto di vista muscolare gli permetta di giocare. Leggi su sportface

