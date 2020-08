MotoGp – Terminate le FP1 a Brno: sorpresa in testa alla classifica, Valentino Rossi chiude ottavo [TEMPI] (Di venerdì 7 agosto 2020) La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Brno si chiude con alcune sorprese in testa alla classifica, il più veloce in pista risulta essere il giapponese Nakagami, che porta la sua Honda LCR al comando con il crono di 1:57.353. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAlle sue spalle si piazza la Suzuki di Joan Mir, abile a precedere la KTM di Pol Espargaro e l’Avintia di Johan Zarco, autore di un turno davvero positivo. Solo quinto Maverick Viñales, il migliore tra i piloti Yamaha in pista, seguito dalle due Ducati di Dovizioso e Petrucci. ottavo tempo per Valentino Rossi, mentre chiudono la top ten Morbidelli e Crutchlow. In difficoltà Fabio Quartararo relegato in tredicesima posizione, mentre Bradl (che sostituisce ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Terminate MotoGp – Terminate le FP1 a Brno: sorpresa in testa alla classifica, Valentino Rossi chiude ottavo [ ... SportFair MotoGP, Zarco è pronto: “A Brno con i dati raccolti a Jerez”

Johann Zarco, francese dell’Avintia, con un’intervista ha voluto fare il recap dell’inizio Mondiale 2020, con uno sguardo a Brno Johann Zarco, pilota dell’Avintia, ha parlato in un’intervista delle pr ...

MotoGP | Marc Marquez in un'altra epoca sarebbe diventato dio

Quarto miglior tempo per Franco Morbidelli a 353 millesimi sulla Yamaha Petronas, seguito da Pol Espargarò a 379 su Red Bull Ktm.Decima posizione per la Ducati Andrea Dovizoso con un ritardo di 676 mi ...

Johann Zarco, francese dell’Avintia, con un’intervista ha voluto fare il recap dell’inizio Mondiale 2020, con uno sguardo a Brno Johann Zarco, pilota dell’Avintia, ha parlato in un’intervista delle pr ...Quarto miglior tempo per Franco Morbidelli a 353 millesimi sulla Yamaha Petronas, seguito da Pol Espargarò a 379 su Red Bull Ktm.Decima posizione per la Ducati Andrea Dovizoso con un ritardo di 676 mi ...