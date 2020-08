Monte Bianco, morto alpinista 25enne: la caduta per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir delle Grandes Jorasses (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir delle Grandes Jorasses un alpinista 25enne della provincia di Varese. Insieme con altri due compagni, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il giovane aveva aperto una nuova via di ascesa lungo la parete est della Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Alle 13.30 circa è caduto, precipitando dall’altezza di 3.450 metri. Inutile l’intervento del Soccorso alpino valdostano e di quello della Guardia di Finanza. L’uomo è morto sul colpo. In una nota si specifica ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inter_Women : ?? | SQUADRA Pomeriggio ad alta quota per #InterWomen: con la funivia Skyway Monte Bianco abbiamo raggiunto quota 3… - Corriere : «Una massa di ghiaccio grande come il duomo di Milano»: la frana che minaccia la val Fe... - RaiNews : Occhi puntati sul ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, sul Monte Bianco, a nord di Courmayeur, dove ci… - IlKazuma : RT @Inter_Women: ?? | SQUADRA Pomeriggio ad alta quota per #InterWomen: con la funivia Skyway Monte Bianco abbiamo raggiunto quota 3466 met… - AntoniaMzt : RT @rtl1025: ?? Un #alpinista di circa 25 anni della provincia di #Varese e' morto verso le 13.30 precipitando per un centinaio di metri da… -