Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena (Di venerdì 7 agosto 2020) entro lunedì sarà selezionata la seconda nave da noleggiare per consentire ai Migranti che sbarcano in Italia di effettuare la quarantena. Il Viminale ha infatti ammesso due manifestazioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena #migranti - Viminale : Nuovo bando per il noleggio di una nave per la sorveglianza sanitaria anti-#Covid19 dei #migranti sbarcati in… - modamanager : RT @MediasetTgcom24: Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena #migranti - Eib63 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena #migranti - galax64716705 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti entro Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena TGCOM Covid, il bollettino del 7 agosto. Dati Italia e tabella di oggi

Nuovi casi positivi in calo e nessun decesso oggi in Lombardia, secondo il bollettino quotidiano della Regione. I contagi sono stati 69, contro i 118 di giovedì, mentre i decessi erano stati cinque. I ...

Migranti, entro lunedì sarà scelta una seconda nave per quarantena

Entro lunedì sarà selezionata la seconda nave da noleggiare per consentire ai migranti che sbarcano in Italia di effettuare la quarantena. Il Viminale ha infatti ammesso due manifestazioni di interess ...

Nuovi casi positivi in calo e nessun decesso oggi in Lombardia, secondo il bollettino quotidiano della Regione. I contagi sono stati 69, contro i 118 di giovedì, mentre i decessi erano stati cinque. I ...Entro lunedì sarà selezionata la seconda nave da noleggiare per consentire ai migranti che sbarcano in Italia di effettuare la quarantena. Il Viminale ha infatti ammesso due manifestazioni di interess ...