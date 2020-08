Messina, mamma e figlio spariti: c’è un avvistamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Messina, mamma e figlio spariti nel nulla da quattro giorni. Spunta un avvistamento a Giardini Naxos che riaccende le speranze della famiglia Messina, mamma e figlio piccolo spariti nel nulla da due giorni senza ancora nessuna traccia concreta. Ma nelle ultime ore un avvistamento potrebbe riaccendere le speranze sulla sorte di Viviana Parisi e del … L'articolo Messina, mamma e figlio spariti: c’è un avvistamento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

