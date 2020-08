Lockdown: gli scienziati chiedevano la chiusura di tre regioni, ma il governo ha chiuso l’Italia intera (Di venerdì 7 agosto 2020) L’attuazione delle disposizioni in materia di chiusura delle regioni all’inizio della pandemia di coronavirus rimane un nodo spinoso: desecretati gli atti del Comitato tecnico scientifico emergono 5 verbali a fronte di 18 mancanti. E si scopre che il 28 febbraio, ad una settimana dall’individuazione del paziente uno di Codogno, gli esperti confermavano la necessità delle zone rosse. “Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano una situazione epidemiologica complessa – scriveva il Cts – tale da richiedere la prosecuzione delle misure di contenimento”. Il suggerimento era dunque quello di adottare una serie di misure più restrittive per le zone in cui il Covid si stava maggiormente diffondendo. Leggi anche >> Coronavirus, Galli: «Temo che non ci sarà prima della ... Leggi su urbanpost

