Juve: riparte l’assalto alla Champions (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juve vincerà finalmente la Champions? E’ questa la domanda che tifosi, appassionati e addetti ai lavori si fanno da ormai tanti anni. Questa sera si avrà una prima e fondamentale risposta. Infatti alle ore 21 ripartirà la massima competizione calcistica europea e sarà subito una partita da dentro o fuori per gli uomini di Sarri. I bianconeri se la vedranno con i francesi del Lione dopo la brutta sconfitta subita all’andata. CR7 e compagni saranno obbligati a ribaltare l’1-0 subito per continuare a sognare la conquista dell’agognato trofeo. Infatti dopo aver trionfato ancora una volta in Italia, archiviando il nono scudetto consecutivo, la Juventus è chiamata a dare una prova di forza anche in Europa. Non è certamente un mistero che, il sogno più grande ... Leggi su sport.periodicodaily

