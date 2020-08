Juve fuori dalla Champions e tifosi rivali euforici sui social: da Allegri a… Mondello, tutti i meme più simpatici [GALLERY] (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve saluta già stasera la Champions League. Non riesce la rimonta contro il Lione, battuto ma solo per 2-1. Non basta il solito Ronaldo, di mezzo si mette un arbitro che condiziona il match regalando il rigore ai francesi ma compensando con quello altrettanto inesistente concesso ai bianconeri. Non potevano ovviamente mancare le reazioni post gara. Non solo quelle degli imbufaliti tifosi della Vecchia Signora, ma anche quelle euforiche ed ironiche dei supporters delle squadre rivali. Web e social presi d’assalto con i meme più svariati e simpatici. Riemerge la figura di Allegri ma anche quella della famosa signora di Mondello nella rinnovata rivisitazione di “Non ce n’è ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : 60' | ECCOLOOOOOOOOO! RO-NAL-DOOOOOO! IL DUE A UNO DELLA JUVE E' UN GOL PAZZESCO DA FUORI AREA DI @CRISTIANO!!!… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - TuttoMercatoWeb : ??? Ravanelli a @StadioAperto: 'Il futuro di #Sarri non dipende da #JuveOL. Manca un Mandzukic a dar sostegno a Cris… - effeberri21 : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - You2_Red : @Teo__Visma Spero in una partita “amichevole” del Bayern domani. Barcellona spero non perda ma non escludo 1-1/2-2… -