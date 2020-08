Imprese: Confesercenti ricevuta dal Premier Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – La Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise e il Direttore Generale Giuseppe Capanna hanno incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel corso dell’incontro, Confesercenti ha rappresentato la preoccupazione per la fase difficile che stanno attraversando le Imprese, chiedendo di continuare ed intensificare il confronto con le parti sociali per mettere a punto misure di sostegno e di rilancio dell’economia. L’ incontro si è quindi focalizzato su proposte concrete, mirate alla valorizzazione del tessuto di micro e piccole Imprese italiane, con interventi per credito, lavoro, formazione e innovazione. In particolare,Confesercenti ha sottolineato la necessità di istituire una Centrale rischi ... Leggi su quifinanza

controradio : Saldi: Confesercenti, Toscana -60% vendite prima settimana Autore: Chiara Brilli <p>In Toscana le vendite dei saldi… - Confesercenti : #Confesercenti: La #Cig si complica ancora. Intervenire anche per le #imprese oggi in grave difficoltà... --> - fintechIT : RT @BorsadelCredito: Accesso privilegiato al digital #lending di #BorsadelCredito per le imprese associate @Confesercenti. Ecco come oltre… - ivan_pellegrini : RT @BorsadelCredito: Accesso privilegiato al digital #lending di #BorsadelCredito per le imprese associate @Confesercenti. Ecco come oltre… - BorsadelCredito : Accesso privilegiato al digital #lending di #BorsadelCredito per le imprese associate @Confesercenti. Ecco come olt… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Confesercenti Imprese: Confesercenti ricevuta dal Premier Conte Il Messaggero Imprese: Confesercenti ricevuta dal Premier Conte

(Teleborsa) - La Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise e il Direttore Generale Giuseppe Capanna hanno incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel ...

Niente ferie per la crisi, quattro attività commerciali su dieci resteranno aperte per evitare di fallire

La maggior parte delle attività commerciali di Napoli e provincia non chiuderà (rinunciando alle ferie) in questo mese di agosto e alcune neanche a cavallo di Ferragosto. È quanto emerge dallo studio ...

(Teleborsa) - La Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise e il Direttore Generale Giuseppe Capanna hanno incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel ...La maggior parte delle attività commerciali di Napoli e provincia non chiuderà (rinunciando alle ferie) in questo mese di agosto e alcune neanche a cavallo di Ferragosto. È quanto emerge dallo studio ...