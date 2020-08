Il taglio dei parlamentari è il taglio della nostra democrazia (Di venerdì 7 agosto 2020) Se chiedessimo a un cittadino italiano «Vorresti ridurre il numero dei parlamentari?» molto probabilmente risponderebbe «Sì»; ma se gli chiedessimo: «Vorresti ridurre il tuo diritto ad avere una adeguata rappresentanza democratica facendo peggiorare il funzionamento del parlamento?» molto probabilmente la sua risposta sarebbe «No». Ecco, in queste poche righe c’è tutto quello che c’è da sapere sul referendum in materia di riduzione dei parlamentari. Tutto il resto di questo libro serve a capire meglio e ad argomentare più compiutamente questo concetto. È vero che questo argomento, specie dopo tutto quello che abbiamo vissuto col sopraggiungere della pandemia, può, comprensibilmente, non essere considerato da molti come una ... Leggi su linkiesta

