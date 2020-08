Huawei Mate 40 potrebbe arrivare a settembre con l’ultimo Kirin di fascia alta (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra che la serie Huawei Mate 40 verrà lanciata a settembre e impiegherà il SoC Kirin 9000 che sarà l'ultimo chip di fascia alta di HiSilicon. L'articolo Huawei Mate 40 potrebbe arrivare a settembre con l’ultimo Kirin di fascia alta proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

WorldPc_ : Mate 40 e 40 Pro senza segreti: le immagini dei prossimi top gamma di Huawei: Ecco i render della nuova serie Mate.… - PuntoCellulare : I top di gamma Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro saranno lanciati il mese prossimo, con una nuova potente generazione di… - DarioConti1984 : Kirin 9000 sarà il prossimo (e forse ultimo) super processore di Huawei - - andreazenatti93 : RT @GizChinait: Kirin 9000 sarà il prossimo (e forse ultimo) super processore di #HUAWEI - GizChinait : Kirin 9000 sarà il prossimo (e forse ultimo) super processore di #HUAWEI -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Mate

Arriva così, in una apparentemente tranquilla serata di inizio agosto 2020, la breaking news su Huawei: l'azienda cinese ha confermato che la gamma di smartphone Mate 40, attesa entro la fine dell'ann ...La Ricerca e Sviluppo portata avanti da Huawei non sembra destinata a fermarsi nonostante il BAN che ancora pesa sul gruppo. Il prossimo passo per il produttore sarà certamente il lancio della famigli ...